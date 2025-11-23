Florentino Pèrez torna sul caso Negreira: “Non è normale che il Barcellona abbia pagato il vicepresidente degli arbitri per almeno 17 anni”

23/11/2025 | 12:10:28

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pèrez, ha parlato all’Assemblea Generale Ordinaria del club. Queste le sue parole riportate da MARCA sul “caso Negreira”:

“Non è normale che il Barcellona abbia pagato al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni, qualunque ne sia il motivo. Era il vicepresidente del collegio arbitrale e ricopriva funzioni chiave all’interno del sistema. Era lui a comunicare le promozioni e le retrocessioni degli arbitri. Un periodo che, guarda caso, coincide con i migliori risultati sportivi del Barcellona nel nostro Paese. Il Real Madrid è l’unico club che è comparso in tribunale. Quattro presidenti hanno mantenuto pagamenti multimilionari al vicepresidente dell’associazione arbitri per 17 anni. La realtà è che la maggior parte degli arbitri coinvolti nel ‘caso Negreira’ sono ancora lì. È una situazione che impedisce loro di agire in modo imparziale. Com’è possibile che, alla vigilia della finale di Coppa del Re, l’arbitro abbia detto che gli arbitri avrebbero preso provvedimenti contro il nostro club? Prima di una finale di Coppa del Re? Avrebbero dovuto squalificarlo e non è stato preso alcun provvedimento”.

Foto: sito Real Madrid