Florentino Perez: “Siamo passati per assassini. Volevamo salvare il calcio, non ucciderlo”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Super Lega, ospite degli studi di Cadena SER, ha commentato così il flop della Superlega in sole 48 ore: “Non ho mai visto un’aggressività così grande da parte del presidente della UEFA e della Liga, sembrava tutto orchestrato. Sono nel calcio da 20 anni e mai e poi mai avevo visto un clima così ostile. Sembrava che avessimo ucciso qualcuno, sembrava che avessimo ucciso il calcio… Abbiamo lavorato per aiutare a salvare il calcio, non per ucciderlo”.