Florentino Perez non fa drammi: “A volte la possiamo perdere una finale”

Pesante la sconfitta in Supercoppa di Spagna per il Real Madrid, battuto in finale per 5-2 dal Barcellona che passeggia contro i blancos nonostante un espulsione al secondo tempo che non compromette il punteggio già largamente scritto. “A volte dobbiamo perdere una finale, vero?“, la frase di consolazione scovata dall’emittente Movistar+ a Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che si stava rivolgendo all’esperto Modric.

Foto: sito Real Madrid