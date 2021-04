Florentino Perez: “Modric ha già firmato. Sergio Ramos non ancora ma conosce la situazione. Zidane? Decideremo insieme”

Tra i tanti temi trattati da Florentino Perez nel corso dell’intervista rilasciata stanotte a Cadena SER, non si è parlato solo della Super Lega, ma anche del mercato del Real Madrid, tra cui le situazioni legate a Modric, Sergio Ramos e Zidane.

Su Modric: “Luka ha già firmato o abbiamo comunque raggiunto un accordo da tanto tempo per il rinnovo. Sergio Ramos non è nella stessa situazione. Abbiamo parlato diverse volte, ma non so se alla fine rinnoverà. Non voglio dare la colpa a nessuno”

Su Zidane: “In conferenza stampa siete veramente pesanti con tutte quelle domande sul futuro, Zidane ha parecchia pazienza. Gli chiedete sempre la stessa cosa… Zinedine ha un contratto col Real Madrid ed è una leggenda di questo club. Un giorno se ne andrà e, se lo farà, dovrà andarsene come una leggenda. Deciderà lui o lo decideremo insieme, ma non si alzerà mai una mattina dicendo che il Real Madrid l’ha cacciato via”.

Su Sergio Ramos: “Voglio bene a Ramos come se fosse mio figlio, ho fatto tutto quello che ho potuto per lui, ma la situazione è quella che è e lui lo sa. Al Real abbiamo dovuto abbassare gli stipendi a causa della pandemia. È chiaro che mi piacerebbe se restasse qui, lo presi io stesso nel 2005. Vediamo cosa accadrà, l’emergenza economica ci ha imposto un taglio di costi”

Foto: Twitter Real