Florentino Perez: “L’Inter è un club amico, c’è affetto e ammirazione. Il Bernabeu è casa vostra”

17/04/2026 | 17:32:23

Florentino Perez ha parlato del rapporto tra Real Madrid e Inter presentando la partita tra le leggende del Real Madrid e dell’Inter sabato 13 giugno alle ore 12:00: “Innanzitutto desidero ringraziare l’Inter per aver accettato questo invito e per partecipare a questo evento all’insegna della solidarietà, che il prossimo 13 giugno riunirà in questo stadio le leggende dei nostri due club. Questa sarà la tredicesima edizione del Corazón Classic Match, una partita con l’anima dell’infanzia. Per il Real Madrid è un grande onore che un club della grandezza e del prestigio dell’Inter condivida con noi questo incontro solidale, simbolo dei valori che uniscono il calcio e lo sport. Caro presidente Giuseppe Marotta e care leggende dell’Inter: questa è casa vostra. Vi accogliamo con l’affetto e l’ammirazione che nutriamo per voi, come uno dei più grandi club del mondo, con il quale abbiamo sempre mantenuto uno storico rapporto di amicizia. Ci ritroviamo in un Bernabéu che sta vivendo una delle più grandi trasformazioni della sua storia. Lo stesso scenario in cui avete vissuto una delle notti che non dimenticherete mai. Qui avete conquistato la vostra terza Coppa dei Campioni nel maggio 2010. Sappiamo bene cosa rappresenti questo stadio nella vostra storia. Per tutte queste ragioni, siamo orgogliosi di avervi con noi in questa edizione del Corazón Classic Match, che è ormai diventato uno dei principali appuntamenti solidali del calcio europeo”.

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