Florentino Pérez elogia Mbappé: “Sono molto orgoglioso di avere un giocatore come te nella nostra squadra”

31/10/2025 | 17:10:17

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha parlato alla cerimonia di premiazione di Mbappé al Bernabeu. Queste le sue parole:

“Questo è il frutto del tuo duro lavoro, del to impegno e della tua passione per il calcio. E voglio che tu sappia che io, come presidente del Real Madrid, sono molto orgoglioso di avere un giocatore come te nella nostra squadra. Sei il capocannoniere della Liga e della Champions League, con più di un gol a partita. Hai vinto questa Scarpa d’Oro grazie ai 31 gol segnati nella Liga, in 34 partite. E questo solo nella competizione nazionale, perché, come tutti sanno, hai segnato un totale di 44 gol in tutte le competizioni. Stai costruendo la tua storia con la maglia bianca che hai tanto desiderato . Questa Scarpa d’Oro è un ulteriore incentivo per continuare a vincere e ad aggiungere ulteriore grandezza alla storia del Real Madrid”.

Foto: sito Real Madrid