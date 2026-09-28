Florentino Perez: “Ci hanno rubato sette campionati e il Barça beneficia sempre degli arbitri”. I blaugrana lo denunciano

28/09/2026 | 16:49:53

Il Clasico si sposta in tribunale. Il prossimo 25 novembre, il Barcellona e Florentino Perez, presidente del Real Madrid, si troveranno in aula a seguito della denuncia per diffamazione formalizzata dal club catalano nei confronti del numero uno delle merengues. Il club blaugrana vuole che Perez ritratti le accuse e, se questo non dovesse succedere, procederà con una denuncia penale. Ma quali sono le frasi incriminate? Il polverone, dopo anni sotto al tappeto, è salito alla ribalta quando, lo scorso 12 maggio, Florentino Perez, in occasione della conferenza per le nuove elezioni del presidente del Real Madrid, sparò a zero dicendo: “Sono qui, non so da quante stagioni, e ho vinto solo sette Coppe dei Campioni e sette Campionati, che sarebbero potuti essere 14 perché mi sono stati rubati 7 campionati. I membri del Madrid sono con me nella mia guerra contro Negreira. Il Madrid non viene sempre danneggiato, ci sono anche altre squadre. Il Barça ne beneficia sempre. Vediamo se la UEFA si intrometterà in questa faccenda, cosa che succederà. Non può essere che sia sospettato di corruzione pagata per 20 anni, vediamo cosa succede in materia penale e sportiva dall’UEFA. È incomprensibile che vediamo ancora gli stessi arbitri di quel periodo nella nostra Lega. Stiamo realizzando un importante dossier di 600 pagine che presenteremo immediatamente all’UEFA”.

Foto: Sito Real Madrid