Florentino Perez: “Carreras tra i migliori in Europa. Con Xabi Alonso continueremo a vincere”

15/07/2025 | 14:20:07

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha presentato l’ultimo acquisto dei Blancos, Álvaro Carreras:

Queste le sue parole: “Oggi è di nuovo una giornata importante per tutti i madridisti, perché accogliere un nuovo giocatore è sempre un momento speciale. Questo ci spinge a continuare a lavorare per rendere felici tutti i tifosi del Real Madrid. Stiamo vivendo uno dei cicli più vincenti della nostra storia, e vogliamo continuare su questa strada affinché i nostri tifosi possano continuare a sognare grandi traguardi. Per questa nuova stagione abbiamo già ingaggiato giocatori come Alexander-Arnold, Huijsen e Mastantuono, oltre a un allenatore come Xabi Alonso, uno dei migliori al mondo.

Oggi presentiamo un altro grande giocatore: diamo il benvenuto ad Álvaro Carreras.

Oggi torni in una città nella quale sei arrivato da bambino, dove hai imparato cosa significa far parte del club più titolato del mondo. Il tuo sogno era giocare nella prima squadra, e per realizzarlo – come tanti altri – hai scelto di partire, per poi tornare da grande giocatore, quale sei diventato.

Al Benfica ti sei guadagnato l’affetto di tutti, e sei stato eletto miglior terzino sinistro del campionato. Voglio ricordare anche che sei passato dal settore giovanile del Racing de Ferrol e del Deportivo La Coruña, prima di approdare al nostro. Sei stato anche internazionale con la nazionale Under 21. Oggi sei qui con la tua famiglia, che ti ha sempre sostenuto e sa bene quanto hai lottato per arrivare a questo giorno.

Cari madridisti, oggi torna uno dei nostri ragazzi del vivaio, oggi al Real Madrid arriva uno di casa, diventato uno dei migliori difensori del calcio europeo. Il Bernabéu ti aspetta: oggi per te inizia una nuova tappa piena di emozioni.

Benvenuto a casa, benvenuto al Real Madrid”.

Foto: sito Real Madrid