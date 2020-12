Florentino Perez: “Calendario pieno di partite, è a rischio la salute dei calciatori”

Nel corso dell’assemblea dei soci del Real Madrid, il presidente Florentino Perez ha parlato in merito al calcio moderno, sempre più pieno di partite e di impegni, in particolare in questa stagione stravolta dal Coronavirus.

Queste le parole del numero 1 dei blancos: “E’ un calendario saturo di impegni, è a rischio la salute dei calciatori. È necessaria una riforma del calcio, così è difficile andare avanti”.

Foto: Twitter Real Madrid