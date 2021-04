Florentino Perez ancora contro Ceferin: “Voglio un presidente istruito e che non offenda”

Non si placano le dispute a distanza tra Ceferin e Florentino Perez, dopo quanto scaturito dalla nascita della Super Lega. Intervenuto ieri alla trasmissione radiofonica El Larguero, il numero uno dei Blancos ha parlato nuovamente attaccando il presidente della UEFA Aleksander Ceferin. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio un presidente istruito, che non insulti, non voglio di più. Che non ponga trappole. Siamo in un Europa democratica. Quel modo di parlare, di presentarsi, di insultare un presidente di un club centenario (Agnelli, ndr)”.

Foto: Florentino Perez sito Real Madrid