Florentino Perez: “Abbiamo provato a prendere Lewandowski e Pogba, ma non li vendono”

A margine della riunione con i soci del Real Madrid, il presidente Florentino Perez ha parlato del mercato dei Blancos in risposta a chi gli chiedeva un maggiore sforzo in riferimento alla situazione di Paul Pogba. Queste le sue parole raccolte da AS: “Anche per Lewandowski ci proviamo da anni e non ce lo vendono. E lo stesso è stato con Pogba“. Quando un socio gli ha fatto notare che, se il Real avesse dovuto prendere un francese, sarebbe dovuto essere Kylian Mbappé, il presidente ha risposto: “È che non ce lo vendono. Chiaro che ci piaccia un francese come dicono in giro e ci proveremo… ma non ce lo vendono“.

Foto: Alchetron