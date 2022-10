Flop storico delle spagnole in Champions: solo una squadra agli ottavi, mai successo con il format attuale

Dopo l’eliminazione del Siviglia. Arrivano altre brutte notizie per le spagnole in Champions League: infatti, anche Barcellona e Atletico Madrid escono alla fase a gironi. L’Unica qualificata è il Real Madrid, che nell’ultimo turno cercherà di vincere il proprio raggruppamento. Barcellona e Siviglia dovranno accontentarsi dell’Europa League, mentre l’Atlético rischia addirittura di uscire da ogni competizione. Clamoroso flop spagnolo: da quando c’è stata la riforma che ha portato fino a 4 partecipanti di una singola federazione in Champions, ossia dall’edizione 1999/2000, mai era successo che la Spagna portasse tra le migliori 16 solo una rappresentante.

Foto: Twitter Barcellona