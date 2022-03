Flop Italia, le aperture della stampa estera: da “Tragedia” a “Italiani a pane e acqua”

Quello andato in scena ieri sera al Barbera di Palermo è un flop epocale, una eliminazione tragicomica che sa di totale fallimento. Anche all’estero i principali quotidiani sportivi sentenziano come flop totale la sconfitta dell’Italia. “Tragedia italiana, epica Macedonia del Nord”, il commento di Marca. “Italiani a pane ed acqua” titola l’Equipe, mentre per i brasiliani di Globoesporte è lo “Scandalo”.

FOTO: Twitter Italia