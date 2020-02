Floccari: “Ci tengo a ringraziare mister Semplici a nome di tutta la squadra. Salvezza? Faremo il massimo”

Sergio Floccari, attaccante della Spal, ha parlato a Sky Sport a margine della sconfitta contro il Lecce.

“Innanzitutto ci tenevo a ringraziare pubblicamente mister Semplici a nome di tutta la squadra per il percorso fatto insieme. Oggi meritavamo di più, abbiamo subito gol nei nostri momenti migliori e ci dispiace, perché mettiamo impegno e ci siamo messi subito a disposizione del nuovo mister, cercando di mettere in pratica i nuovi concetti. Sulla salvezza? Conta il percorso da qui al 24 maggio, concentrarsi su ogni giorno e ogni allenamento per conquistare un centimetro in più. Ci teniamo e faremo il massimo: cercheremo di finire la stagione nel migliore dei modi, senza trascurare nulla”.

Foto: Twitter ufficiale Spal