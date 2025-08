Flick: “Le condizioni di Cubarsí non preoccupano. Rashford? Può giocare come nove”

04/08/2025 | 17:00:51

Le condizioni di Cubarsí non sembrerebbero preoccupare Hansi Flick, tecnico del Barcellona, che al termine del match vinto contro il Daegu, è intervenuto in conferenza stampa: “Cubarsí? Va tutto bene, è stato solo un colpo”. L’allenatore tedesco ha inoltre chiarito un aspetto del gioco del neo arrivato Marcus Rashford: “Può giocare come nove, come undici. L’abbiamo schierato perché Ferran aveva dei problemi. E con Gerard abbiamo verificato se può adattarsi a un ruolo più centrale. È già successo con Eric, che si è adattato a una posizione diversa dalla sua abituale, e ora con Gerard. È positivo che possa giocare in diverse posizioni”.

Foto: sito Barcellona