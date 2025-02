Flick: “Yamal? Penso che possa giocare contro l’Atletico Madrid”

Domani, alle ore 21:30, il Barcellona dovrà affrontare l’Atletico Madrid nel match valido per la semifinale di Copa del Rey. Una gara, dunque, di fondamentale importanza per l’andamento della stagione delle due compagini che hanno voglia di imporsi sulla rispettiva rivale. A preoccupare, però, sono le condizioni di Lamine Yamal che, dopo il pestone preso nella sfida contro il Las Palmas, oggi non si è allenato con la squadra. A rassicurare tutti, almeno in parte, è stato il tecnico blaugrana Flick. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dovremo aspettare e vedere, penso che sarà in grado di giocare. Sono positivo, ma dovremo vedere cosa dice il dottore. Olmo? Penso che possa essere un titolare, ma è anche più importante dire che dobbiamo prenderci cura di lui. Progressivamente, il gol che ha segnato contro il Las Palmas è stato molto importante”.

FOTO: Twitter Barcellona