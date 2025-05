Flick: “Yamal è un genio, ma deve continuare ad allenarsi sodo. Vinceremo la Champions”

30/05/2025 | 16:00:06

Il tecnico del Barcellona Flick ha parlato di alcuni dei suoi top player in una intervista concessa ai canali ufficiali dei catalani: “Raphinha ha bisogno di fiducia. Ha qualità, ma ha anche cuore, mentalità e atteggiamento giusti. Inoltre, ci aiuta sempre in difesa. Ha un grande potenziale. Lamine Yamal è un genio. Ma penso che dobbiamo aiutarlo perché è giovane, e ora tutto sembra facile, ma non lo è. Se vuoi giocare a quel livello per i prossimi 15 anni, devi anche allenarti e lavorare sodo; devi essere al massimo anche mentalmente. È fantastico vedere Pedri giocare, per me potrebbe essere uno dei leader nei prossimi anni. Lavoriamo sodo e cerchiamo di raggiungere il livello più alto, ovvero la Champions League. Inoltre, vogliamo vincere il trofeo. So che non è facile, ma ci riusciremo rimanendo uniti.

FOTO: X Barcellona