Flick: “Vogliamo andare in finale. La squadra dà sempre il 100%, sono contento”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della semifinale di Coppa di Germania di domani contro l’Eintracht Francoforte, Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato della gara: “Ho la sensazione che la squadra sappia esattamente cosa sta succedendo. Da il 100% in ogni allenamento. Questo mi fa piacere. Vogliamo vincere la partita è andare in finale. Questo è il nostro obiettivo. Turnover? Nessuno dei ragazzi scesi in campo sabato era particolarmente stanco.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco