Flick: “Vincere sei titoli in una stagione sarebbe un traguardo storico”

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato così a Sport1 la vittoria per 2-0 sull’Al-Ahly, successo che manda i bavaresi a giocarsi la finale del Mondiale per Club: “In alcune azioni non mi è piaciuto l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio. A ogni modo abbiamo giocato bene, ma ho visto il Tigres ed è una squadra dinamica che sfrutta la fisicità. Dobbiamo cercare di contrastarli. Se vinciamo anche la finale giovedì chiuderemo una stagione fantastica col sesto titolo, sarebbe un traguardo storico”.