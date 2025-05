Flick: “Vincere la Liga nel derby sarebbe bello. Ancelotti CT del Brasile? Gli auguro il meglio”

14/05/2025 | 15:30:13

Hans-Dieter Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol, gara che potrebbe consegnare LaLiga ai blaugrana: “Hanno giocatori bravi e sono migliorati, il loro stile è ben visibile, sanno come vogliono giocare”.

Preferirebbe vincere LaLiga oggi con un passo falso del Real Madrid o domani sul campo?

“Non ho ancora deciso se guarderò la partita. Dipende se mi porterà fortuna oppure no, questo devo deciderlo io. Ma saprò cosa succede. Per noi la cosa più importante è la partita di domani, ed è su quella che ci concentriamo”.

Perché è favorevole al rinnovo anno dopo anno?

“Non credo che questo sia il momento di parlarne. L’ho già detto: vorrei avere ancora un anno perché sono molto felice. Ma non abbiamo ancora finito. Ho cenato con il presidente e ci siamo divertiti molto, ma questo è tutto. Dobbiamo aspettare. Posso farlo, nessun problema”.

Ha già pianificato la prossima stagione?

“No, la cosa importante è giocare queste tre partite, e poi parleremo di tutto il resto. Adesso non è il momento giusto per pensarci, ci sono tre partite prima di allora. E oggi ho detto alla squadra: ‘Siamo qui per vincere le partite e dobbiamo concentrarci su questo’. Dobbiamo rispettare gli avversari, la società, i tifosi… Non dobbiamo pensare ad altro. Dobbiamo impegnarci”.

Come valuta l’addio di Ancelotti al Real Madrid?

“Penso che abbia fatto un lavoro fantastico al Real Madrid, con grande successo. È un gentiluomo e uno degli allenatori migliori e più vincenti al mondo. Gli auguro il meglio. Troverà una grande squadra e potrà continuare ad avere successo in Brasile”.

Avete parlato di festeggiamenti? Ci sono stati incidenti anni fa.

“Non credo sia una buona idea parlare o pensare ai festeggiamenti prima di una partita. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Ho visto in televisione cosa è successo due anni fa. Le cose si fanno con rispetto. Dobbiamo lottare per i tre punti e poi faremo la cosa giusta”.

Ha parlato con Araujo? “Non mi piace quello che è successo dopo Milano. Proteggo sempre i miei giocatori e tutti commettiamo errori, li abbiamo fatti tutti in quella partita, la vita è così. Credo sia anche una questione di rispetto. Deve essere protetto. Tutti noi che lavoriamo in questo campo ci siamo trovati in situazioni come la sua, bisogna gestirle bene”.

