Flick: “Troppe partite in questo periodo, dovremmo dare una pausa ai calciatori”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del penultimo turno di Bundesliga, Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco campione di Germania, ha commentato il periodo che stanno affrontando i calciatori: “Stiamo vivendo una situazione speciale, che non ha precedenti. I giocatori devono affrontarla ma a un certo punto il fisico non regge più, finisce la resistenza. Ecco perché è importante che ai giocatori venga accordata una pausa, soprattutto a quelli che giocano anche in Nazionale. Sarebbe importante metterci tutti intorno a un tavolo, coinvolgere un moderatore e trovare una soluzione che vada bene a tutti, una via di mezzo per salvaguardare la salute dei giocatori.”

