Flick: “Triplete? Giusto sognarlo. Ma pensiamo a una gara alla volta. Voglio giocare altre 15 partite”

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Betis Siviglia, sottolineando l’importanza di affrontare ogni gara con la giusta concentrazione.

Queste le sue parole: “Si sogna il Triplete? Non so cosa sogni il presidente Laporta, ma spero che abbia dei bei sogni. Io voglio vincere partite, il nostro obiettivo è giocare altre 15 partite. Se ci riusciamo, significherà che avremo fatto una stagione straordinaria. Pensare al Triplete è bello, ma non possiamo concentrarci solo sui sogni. L’autostima dei giocatori è alta, ma il mio lavoro è assicurarmi che diano il massimo in ogni partita. Stiamo lottando per tutto, ci crediamo e abbiamo il supporto dei giocatori. Ma serve di più: abbiamo bisogno anche dei tifosi. È una situazione entusiasmante, ma dobbiamo rimanere concentrati”.

Foto: twitter Barcellona