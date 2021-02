Flick: “Traguardo incredibile, è la stagione più vincente della nostra storia”

Hansi Flick ha parlato così dopo il successo del Bayern Monaco sul Tigres, che ha regalato al club tedesco il titolo di Campione del Mondo, oltre alla storica impresa di conquistare sei titoli in una stagione, cosa riuscita solo ad un’altra squadra prima d’ora : “Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un traguardo storico col sesto titolo in un anno. È la stagione più bella e vincente della storia del Bayern. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di quel che abbiamo fatto ed è incredibile quello che abbiamo ottenuto”.