Flick: “Szczesny? Nessuno ha la garanzia di essere titolare. Questo è il Barça”

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Durante il suo intervento, il tecnico ha parlato anche della firma del portiere Wojciech Szczesny e dal suo possibile ruolo di titolare in attesa del ritorno dell’infortunato Ter Stegen: “Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa. Qui non c’è nessuna garanzia di essere titolare. Questo è il Barça”.

Foto: INstagram Barcellona