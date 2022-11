Flick sull’esclusione di Hummels: “Abbiamo scelto calciatori più giovani”

Nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Federcalcio tedesca a seguito della pubblicazione della lista dei convocati per il Mondiale, il ct della Germania, Hans-Dieter Flick ha così spiegato la decisione di non convocare Mats Hummels: “Abbiamo visionato molte gare e Mats ha dimostrato di essere in ottima forma. Abbiamo, però, deciso di scegliere elementi più giovani per affrontare il Mondiale. La nostra visione è rivolta al futuro”.

Foto: twitter Germania