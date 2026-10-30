Flick sul pallone d’Oro: “Kane lo ha meritato ma Yamal è a quel livello”

30/10/2026 | 13:27:30

Il Barcellona vuole voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e un’altra big. Hansi Flick è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alavés, valida per l’11ª giornata di Liga. Il tecnico tedesco ha affrontato diversi temi, dal momento della squadra alle condizioni degli infortunati, passando per Lamine Yamal e il mercato invernale. Sulla sconfitta contro il Real Madrid, Flick ha spiegato: “Questo è un percorso molto lungo. Non c’è nulla di irreversibile. Abbiamo perso contro il Real Madrid e a nessuno piace, ma dobbiamo gestire la situazione e imparare da quanto accaduto. Penso che fosse possibile vincere quella partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. Dobbiamo però accettare la sconfitta e trarne insegnamento”. Il tecnico ha poi fatto il punto sulle assenze: “Abbiamo Jules fuori, Xavi Espart, Dani Olmo, Eric García e Andreas Christensen. Non è facile gestire tutte queste situazioni e dobbiamo trovare delle soluzioni. Per domani abbiamo le idee chiare: la cosa più importante sono i tre punti”. Spazio anche a Lamine Yamal, rimasto senza Pallone d’Oro: “Harry Kane meritava di vincerlo. Conoscete la mia opinione su Lamine: credo che sia al livello per conquistare quel trofeo. Gliel’ho detto a lui e alla squadra. Sono molto orgoglioso di Lamine. Ha reagito molto bene e quello che vedo in allenamento è un giocatore molto concentrato. È così che reagiscono i campioni, sono contento della sua mentalità”. Flick ha parlato anche della possibilità di intervenire sul mercato per rinforzare la difesa: “Quando si è aperto il mercato avevo già detto che cerchiamo sempre il meglio per la squadra e valutiamo come poterla migliorare. Vedremo. Abbiamo ancora alcune settimane prima dell’apertura del mercato invernale. Parliamo ogni giorno di molte cose con Deco, Bojan e lo staff tecnico. Se potremo fare qualcosa, forse lo faremo”. Infine, un passaggio su Raphinha e le convocazioni con il Brasile. L’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’esterno per il Barcellona, spiegando di aver affrontato l’argomento anche con Deco: “Per noi è un giocatore molto importante. Dopo l’ultima pausa per le nazionali è tornato anche infortunato e, naturalmente, non era la situazione migliore. So che Rapha è il capitano qui e che porta il club nel cuore, ma è anche brasiliano e quando viene chiamato dalla nazionale è presente. Tutti vogliono aiutare il Brasile. Se potessimo gestire un po’ i suoi minuti sarei contento, perché sappiamo che non è il massimo dover andare e tornare da Singapore. Ma non dipende da me”.

Foto: x Barcellona