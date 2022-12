Flick sul futuro: “Da parte mia posso confermare che sarò ancora ct della Germania”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro la Costa Rica, il commissario tecnico della Germania, Hansi Flick, ha così risposto alla domanda sul suo futuro dopo il Mondiale: “Da parte mia posso confermare che sarò ancora ct della Germania. Ma non so cosa potrebbe succedere. Io ho un contratto fino al 2024 e non vedo l’ora che arrivino gli Europei di casa nostra”.

Foto: Twitter Germania