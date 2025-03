Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha così parlato di Wojciech Szczesny, rinnovandogli la fiducia dopo la grande prestazione in Champions League contro il Benfica: “È fantastico. Gli altri giocatori stavano difendendo 10 contro 11 e lui ci ha aiutato molto. Non bisogna nasconderlo e per questo ora è il numero uno”.

Foto: Instagram Szczesny