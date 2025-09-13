Flick su Gavi: “Aveva paura dopo il grave infortunio. Può essere il cuore del Barcellona”

Il gioiello di casa Barcellona, Gavi, salterà la partita contro il Valencia e presumibilmente i prossimi impegni dei blaugrana a causa dei problemi al ginocchio che lo perseguitano da tempo. In merito alla delicata situazione, il tecnico Hansi Flick ha rilasciato le seguenti dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Gavi aveva paura dopo il grande infortunio che ha subìto. Penso che debba solo lavorare duramente e vedere come evolve. Lo vedremo. Non bisogna mettergli pressione. Deve tornare in forma e avere la piena convinzione di stare bene. Abbiamo bisogno di lui con fiducia nel suo ginocchio”. Sul valore di Gavi: “Può essere il cuore della squadra, la sua mentalità è incredibile, dà tutto in campo e per il club. Non bisogna mettergli pressione; deve tornare in forma e avere la piena convinzione di stare bene”.

Foto: Instagram Gavi