E’ sempre più vicino l’addio di Thiago Alcantara al Bayern Monaco, Hansi Flick ha salutato in conferenza stampa prima dell’esordio in Bundesliga il centrocampista: “E’ un giocatore eccezionale che in sette stagioni ha avuto grandi successi qui. E’ stato molto emozionante oggi quando ci ha salutato”.

Foto: Sito Bayern