Flick: “Stagione lunga, puntiamo a far bene in ogni competizione”

12/12/2025 | 21:02:51

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il in Liga, parlando delle caratteristiche della sua squadra.

Queste le sue parole: “In ogni competizione ogni partita è difficile se non giochi al 100%. Ci siamo preparati bene: non importa se affrontiamo Athletic, Atlético o Osasuna, dobbiamo dare tutto per conquistare i tre punti. Negli ultimi allenamenti ho visto grande qualità. La competizione interna è fondamentale: migliora la squadra e alza il livello degli allenamenti”.

Riguardo alle posizioni dei giocatori, l’allenatore ha spiegato: “Eric Garcia ha giocato bene da centrocampista difensivo negli ultimi incontri, ma può ricoprire più ruoli. La sua versatilità ci offre molte opzioni”.

Su Frenkie de Jong, al momento poco utilizzato, Flick ha precisato: “Ha avuto qualche problema fisico e deve ritrovare la forma, ma non mi preoccupa: ciò che conta è dare il massimo in campo”. Sulla classifica, il tecnico ha ricordato la necessità di restare concentrati: “Siamo a dicembre, la stagione è lunga e bisogna guardare a noi stessi. La posizione finale sarà quella che determinerà cosa abbiamo meritato”.

Infine, Flick ha parlato di portieri e giovani talenti: “Joan è il nostro numero uno e sta facendo molto bene. Balde è giovane, si sta allenando con impegno dopo l’infortunio e ha un grande potenziale, anche per la Nazionale”. Il focus del tecnico resta chiaro: “Non pensiamo al Real Madrid, il nostro obiettivo è solo il Barça”.

Foto: sito Barcellona