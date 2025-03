Flick sta con Julian Alvarez: “Il rigore? Situazione spiacevole, è stato sfortunato”

Domani in Liga super match tra Atletico Madrid e Barcellona. In casa catalana ha parlato in conferenza stampa il tecnico Hansi Flick che ha così presentato la gara: “Devo dire che hanno una squadra fantastica. Non hanno solo 11 giocatori. È un’unità meravigliosa e sono al 100% della forma. Sono giocatori molto esperti e non c’è differenza”.

I blaugrana sono reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, dove troveranno il Borussia Dortmund: “Ho un ottimo rapporto con Kovac, ma non voglio parlare di quella partita perché è troppo lontana. Il Dortmund sta andando molto bene, ha una buona squadra. Siamo contenti di essere nei quarti di finale, ma dobbiamo concentrarci sull’Atletico”.

Tra i tanti temi toccati, anche l’ormai famoso rigore di Alvarez contro il Real: “Cosa vuoi che ti dica? È stata una situazione molto spiacevole. Mi è dispiaciuto per lui perché è un giocatore fantastico, uno dei migliori marcatori. Non ho niente da commentare perché non è stata una mia decisione. L’ho visto e mi dispiace per lui”.

Chiusura sullo stop per la Nazionali: “Non è facile gestire la pausa, ma anche le nazionali sono importanti. Abbiamo tempo per far recuperare le energie ai giocatori, per farli riposare… Non è una cattiva idea che, ad esempio, La Roja o la Francia giochino domenica. Ci sarà tempo più avanti”.

Foto: sito Barcellona