Flick squalificato, il Barça fa ricorso al TAD per averlo a El Clasico
24/10/2025 | 10:00:05
Il Barcellona non vuole fare a meno del proprio tecnico, Hansi Flick, per El Clásico di questa domenica. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo la conferma della squalifica da parte del Comitato d’Appello, il club si rivolgerà ora al TAD (Tribunale Amministrativo dello Sport) per presentare ricorso e ottenere così il permesso di far partecipare il tecnico tedesco al match.
Se anche il TAD non dovesse accogliere il ricorso del club blaugrana, a prendere il posto di Flick in panchina sarebbe il suo vice, Marcus Sorg.
Foto: X Barcellona