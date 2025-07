Flick: “Sono felice della squadra. Possiamo toglierci tante soddisfazioni. Araujo? Nessun segnale che voglia andarsene”

31/07/2025 | 11:30:24

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Corea del Sud.

Queste le sue parole: “Sono contento dell’accoglienza ricevuta in Corea. Tantissime persone ci hanno aspettato all’aeroporto e in hotel. Fa molto caldo, non è facile lavorare, ma la squadra si sta allenando bene”.

Il futuro di Araújo e i centrocampisti: “Ronald? Si parla sempre tanto di lui, ma non ho alcun segnale che voglia andarsene. Ho una rosa molto forte e profonda. In alcune posizioni ho anche tre opzioni, non è facile gestire tutto, ma ne sono felice”.

Obiettivi stagionali: “Sono ottimista, abbiamo tanta qualità. La scorsa stagione abbiamo vinto tre titoli, ma quest’anno ci saranno molte squadre pronte a competere”.

Su Lamine Yamal: “È un talento eccezionale, può decidere le partite. Già lo ha dimostrato. Domani giocherà”.

Su Dro nuovo talento della Masia: “È un talento puro, si allena con noi già da fine stagione. Tecnico, intelligente: deve ancora crescere, ma sono contento di averlo”.

Su Rashford: “Lo seguivo da anni, ha grande qualità. Mi aspetto tanto da lui con questa maglia”.

Foto: X Barcellona