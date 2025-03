Flick: “Siamo il Barça, non il Real. E sono molto orgoglioso di questo”

Alla vigilia di Barcellona-Osasuna, Hansi Flick ha espresso il suo malcontento per il fitto calendario imposto ai suoi giocatori: “Siamo il Barcellona, non il Real Madrid. Sono molto orgoglioso di questo”, ha dichiarato Flick, evitando paragoni con Ancelotti ma ribadendo il suo disagio. “I giocatori tornano dalle nazionali e dobbiamo subito giocare. Non è il momento giusto per affrontare questa partita”.

Foto: twitter barcellona