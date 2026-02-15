Flick: “Se giochiamo da squadra abbiamo una qualità enorme”

15/02/2026 | 16:15:12

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Girona. Queste le sue parole:

“La partita contro l’Atletico? Per me, l’Atlético era preparato a questa battaglia. Era una partita di livello Champions League e non avevamo l’atteggiamento giusto per essere competitivi. Nelle situazioni uno contro uno, loro sono stati migliori, hanno avuto più dinamismo. Voglio vedere questo dalla mia squadra. Mi è piaciuto quello che ho visto dalla mia squadra in allenamento oggi, ma dobbiamo tradurlo in campo durante le partite. Si può perdere contro l’Atlético , che è una squadra molto forte, ma dobbiamo concentrarci. Se giochiamo da squadra, abbiamo una qualità enorme, ed è quello che voglio vedere. Le sconfitte capitano, e la cosa importante è come si reagisce. E voglio vedere quella reazione”.

Foto: X Barcellona