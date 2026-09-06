Flick: “Rodri è incredibile, non solo in campo ma anche nello spogliatoio”

06/09/2026 | 21:45:20

Flick ha ha parlato a Marca dopo la roboante vittoria del Barcellona contro il Valencia: “Rodri? Siamo felici di averlo in squadra. Apprezziamo molto quello che fa con il pallone e per la squadra. Ma voglio anche sottolineare l’ottimo lavoro di Marc Bernal. Sta migliorando. Rodri è incredibile, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. È un leader. Abbiamo molti giocatori di alta qualità e devo gestirli. Non è facile. Nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Sono molto contento del minutaggio di Olmo; lui vuole sempre di più”.

foto x barcellona