Flick: “Rinnovo Yamal? Ama giocare al Barcellona. Vogliamo tenere i big”

24/05/2025 | 14:34:56

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Barcellona Hansi Flick, le parole alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao: “Yamal? Ho piena fiducia in lui, ama giocare al Barcellona. Szczesny? La cosa più importante, e ne ho parlato con Deco, è che i giocatori chiave rimangano per garantire il futuro del Barcellona. Parliamo molto io e il direttore e siamo sulla stessa lunghezza d’onda: lui sa come rinforzare la squadra”.

FOTO: X Barcellona