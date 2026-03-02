Flick: “Rimonta contro l’Atletico? Dobbiamo rendere possibile l’impossibile”

02/03/2026 | 15:32:37

Domani sera c’è il ritorno della semifinale di Coppa del Re, con il Barcellona che ospita l’Atletico Madrid. I colchoneros sono reduci dal 4-0 dell’andata.

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha così parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo rendere possibile l’impossibile. Bisogna essere intelligenti, avere fame e giocare uniti, come squadra. L’Atletico è una squadra formidabile.

Sulle assenze di Frenkie de Jong, Gavi ed Eric Garcia: “È una sfortuna, ma dà a chi gioca la possibilità di dimostrare il proprio valore. Non penso al passato o al futuro, ma al presente. Domani dobbiamo dare il massimo, tutto è possibile”.

Foto: sito Barcellona