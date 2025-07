Flick ridisegna le gerarchie del Barça: Ter Stegen scivola indietro nelle scelte

12/07/2025 | 13:45:03

Nel primo giorno della nuova stagione blaugrana, Hansi Flick non ha atteso nemmeno un allenamento per affrontare uno dei nodi più delicati della rosa del Barcellona: l’abbondanza tra i pali. Come riportato da Mundo Deportivo, l’allenatore tedesco ha voluto subito definire le priorità in porta, soprattutto dopo l’arrivo di Joan Garcia che ha ulteriormente complicato la situazione. Il tema centrale resta il futuro di Marc-André ter Stegen. Sebbene il portiere tedesco abbia più volte dichiarato la propria intenzione di restare al Barça, la posizione del nuovo tecnico è netta: la titolarità non è più garantita. Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, Flick avrebbe comunicato direttamente al numero uno tedesco che, in caso di permanenza, ci sarebbero almeno due portieri davanti a lui nelle gerarchie iniziali.

Foto: Instagram ter Stegen