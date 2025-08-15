Flick su Rashford e Joan Garcia: “Registrazione dei nuovi acquisti? Non sono felice, ma ho fiducia”

15/08/2025 | 19:05:54

L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, non può dirsi troppo soddisfatto dell’attuale situazione di stallo riguardante la registrazione dei nuovi acquisti, tra cui Rashford e Joan Garcia. In merito a questo, il tecnico tedesco ha rilasciato le seguenti parole, riportate da Mundo Deportivo, alla vigilia del match d’esordio in campionato contro il Maiorca: “Si tratta di una situazione che non mi rende troppo felice, ma ho fiducia nel club. Aspettiamo fino a domani. La scorsa stagione è andata così ed è andata bene. Ci concentriamo su ciò che abbiamo in mano. Mi hanno spiegato i motivi di questi ritardi, ma è meglio lasciar perdere. È positivo migliorare giorno dopo giorno come persona, e io voglio migliorare in tutto. È il mio modo di essere”.

