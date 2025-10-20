Flick: “Rashford è migliorato molto nelle ultime settimane. Raphinha? Mi manca, per noi è stato molto importante la scorsa stagione”

20/10/2025 | 14:49:03

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Olympiacos. Queste le sue parole, riportate da Mundo Deportivo:

“Cosa ne penso del nuovo fuorigioco proposto da Wenger? Non ne ho la minima idea. Ho rispetto per Arsène, ma non abbiamo parlato recentemente. Non so cosa voglia né cosa intenda con questa nuova regola. Quando me lo spiegheranno, potrò capirlo, ma per il momento non voglio commentare perché speriamo che sia qualcosa di lontano, forse tra un paio d’anni. Rashford? È una buona opzione come numero 9, ma può anche giocare come numero 11. È ciò che abbiamo pensato quando lo abbiamo ingaggiato: può giocare sia da 9 che da 11, ed è molto positivo averlo nella nostra squadra. Nelle ultime settimane è migliorato molto, ci dà molte cose positive e, naturalmente, può giocare come 9. Raphina? Mi manca, perché per noi è stato molto importante la scorsa stagione. Giocare a quel livello con lui è molto importante per noi”.

Foto: X Barcellona