Flick prossimo ct della Germania? Kimmich: “Me lo auguro”

Hans Flick ha ormai comunicato il suo addio dalla panchina del Bayern Monaco. In Germania si vanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero come ct della Germania al posto di Low. Intervistato da Kicker, il centrocampista del Bayern Joshua Kimmich ha dichiarato: “Per noi è stata una sorpresa l’annuncio di Flick riguardo all’addio alla squadra. Se ci sarà la possibilità, mi auguro che Flick possa diventare il ct della Germania in estate”.

Foto: Twitter Bayern Moanco