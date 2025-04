Flick: “Possiamo sognare, ma dobbiamo tenere i piedi per terra”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha così parlato in vista della sfida contro il Borussia Dortmund: “Penso che nei quarti di finale vorrai giocare contro chiunque, per andare avanti e non fermarti qui. Sarà difficile, il BVB è un avversario stabile, ha punti di forza in attacco… dobbiamo controllare l’attacco avversario, ma anche pressare”.

Su Raphinha: “Abbiamo cercato, dopo la pausa per le nazionali, di farlo recuperare. Quello che vedo in allenamento è lo stesso di prima: è molto attivo, sveglio, dinamico… dimostra che è pronto per la partita di domani”, ha garantito Flick.

Infine: “Possiamo sognare, ma i giocatori e gli allenatori devono tenere i piedi per terra. Bisogna vedere ciò che abbiamo ottenuto, con tanto lavoro, e non deve essere la fine. Dobbiamo mettere tutto sul piatto per andare avanti. Vogliamo continuare a non perdere quest’anno, ma dobbiamo rendere al massimo contro un avversario molto forte”.

Foto: twitter barcellona