Flick: “Pedri ci dà tanto. Un giocatore di livello altissimo”

08/03/2026 | 12:30:11

Hansi Flick, esalta Pedri. Nella sua intervista a Marca, il tecnico del Barcellona ha così parlato: “Non è facile giocare qui. Credo che abbiamo dovuto gestire i minuti dopo la partita di martedì. Apprezzo molto la vittoria. E abbiamo mantenuto la porta inviolata”.

Elogi per Pedri e Yamal, protagonisti dell’azione che ha deciso il match: “L’ho già detto, Pedri rende tutti migliori. Cambia la partita, ha un ottimo senso del gioco. Anche Olmo ha giocato meglio nel secondo tempo, ma la cosa importante è che tutti hanno lottato uniti. Yamal non ha giocato la sua miglior partita, ma il suo gol ha deciso tutto. Quando ha spazio, opportunità… si allena molto. È positivo che riesca a risolvere la partita in una determinata situazione”.

In chiusura: “Sono sempre orgoglioso dei miei giocatori. Questa squadra ha un’atmosfera speciale, che apprezzo. Apprezzo il loro spirito di squadra, il loro comportamento… tutto è fantastico. Sono felice, mi piace quello che vedo. Dopo la partita contro l’Atlético, ho visto un buon atteggiamento… questo è quello che vedo e quello che cerco. Sono concentrati sull’allenamento. Non è facile vincere in questo stadio, contro una squadra e dei tifosi fantastici. E abbiamo mantenuto la porta inviolata”.

Foto: sito Barcellona