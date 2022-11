Flick: “Partita brutalmente deludente. Ma possiamo battere la Spagna”

Dopo l’amara sconfitta per 2-1 contro il Giappone, il ct della Germania Hans-Dieter Flick ha parlato così ai microfoni di Sport.de: “Una partita brutalmente deludente. Avevamo molto possesso palla ed eravamo più che meritatamente in vantaggio, poi abbiamo avuto molte occasioni che non abbiamo sfruttato. Il Giappone ci ha chiaramente battuto in termini di concretezza ed è per questo che abbiamo ha segnato un gol più di noi. Certi errori individuali non devono più accadere, dobbiamo smetterla. Dobbiamo fare certe cose meglio e sicuramente le analizzeremo. Abbiamo comunque le qualità per battere la Spagna”.

Foto: sito Bayern