Flick: “Pallone d’Oro? Yamal è giovane, ne vincerà tanti, c’è tempo”

24/09/2025 | 15:38:19

Hansi Flick, allenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa, fermandosi ad analizzare anche il vincitore del Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Yamal? Ho parlato con lui ieri ed è motivato a vincere il Pallone d’Oro l’anno prossimo, dopo non averlo ottenuto quest’anno. Anche Dembélé lo meritava. Lui lo accetta ed è motivato. Avrà possibilità di vincerlo, è giovane. Apprezzo che molti del mio team siano in lizza, dice molto su ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione. Manca poco al suo ritorno, sta andando tutto bene”. I giornalisti, presenti in sala conferenze, hanno insistito però sull’obiettivo del 18enne spagnolo nel 2026 e Flick ha replicato: “Non amo particolarmente queste cose, ma fa parte del mio lavoro. Era importante per il club, quindi ci sono andato con gli altri. Ho parlato con alcune personalità, mi è piaciuto parlare con persone che ci hanno detto che apprezzano il nostro modo di giocare”.

Poi ha concluso: “Bisogna avere fiducia in ciò che fa la squadra. Sono molto orgoglioso del mio team. È importante che allenatori, club e tifosi siano soddisfatti”. Contro l’Oviedo però Yamal non ci sarà, non avendo recuperato del tutto dall’infortunio avuto in Nazionale: “Lui capisce quando ha bisogno di riposare. Non solo lui, anche Pedri… e gli altri pure. Sono molto soddisfatto. Non penso a chi manca, ma a chi è disponibile. Mi concentro su quelli che ho, non su quelli che non ci sono. Il giocatore deve percepire che credo in tutti. Sono contento della mia squadra. Quando iniziamo ogni partita, ogni undici può vincere”.

Foto: X Barcellona