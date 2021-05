Flick: “Non vedo l’ora di iniziare e di condividere le mie idee alla squadra. A Löw auguro il meglio per gli Europei”

Dopo l’annuncio dell’addio di Joachim Löw dalla nazionale tedesca, la federazione ha ufficializzato la nomina del suo successore dopo gli Europei. La scelta è ricaduta su Hans-Dieter Flick, ex allenatore del Bayern Monaco, che ha dichiarato: “Tutto si è sviluppato rapidamente, sono molto felice di poter lavorare dal prossimo autunno come allenatore della nazionale tedesca. La stagione è appena terminata e i due anni al Bayern Monaco mi hanno aiutato. Lo spirito di squadra e l’atteggiamento dei giocatori è stato eccezionale. Non vedo l’ora di iniziare e di allenare i giocatori e i giovani di grandi qualità della Germania “.

Poi aggiunge: “Dobbiamo avvicinarci con ottimismo ai prossimi tornei, ad esempio l’Europeo 2024 (che si disputeranno in Germania, ndr). Inoltre, so per esperienza che posso contare su Oliver Bierhoff che è un partner forte e affidabile al mio fianco. Non vedo l’ora di condividere le mie idee alla squadra nazionale e alla nostra Academy con tutte le altre squadre nazionali minori. L’importante adesso è il prossimo Campionato Europeo, per il quale auguro a Jogi Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke e alla squadra il maggior successo possibile. Jogi Löw merita un grande finale della sua carriera come allenatore della nazionale “.

FOTO: Twitter Germania