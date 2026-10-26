Flick: “Non sono soddisfatto, ci è mancata freschezza”

26/10/2026 | 09:44:20

Hansi Flick analizza la sconfitta del Barcellona contro il Real Madrid nel Clásico. I blaugrana escono dal Camp Nou battuti 2-1, al termine di una partita nella quale non sono riusciti a esprimersi al meglio, soprattutto nella prima frazione. Il tecnico tedesco, intervenuto dopo il match, ha individuato nella condizione fisica e nella mancanza di energie uno degli aspetti determinanti della prestazione.”Non sono soddisfatto. Oggi si è visto che non siamo freschi al cento per cento. Normalmente saremmo stati più freschi”, ha dichiarato Flick. L’allenatore ha poi analizzato l’andamento della ripresa, nella quale il Barcellona era riuscito a rientrare in partita: “Nel secondo tempo siamo stati bene e il Madrid ha avuto soltanto due occasioni per segnare il secondo gol. Abbiamo controllato la partita e realizzato l’1-1”.Il tecnico blaugrana ha spiegato anche quanto accaduto nel finale, quando il Real Madrid ha trovato la rete decisiva sfruttando una situazione di transizione: “Alla fine abbiamo giocato per pressare e loro hanno trovato una transizione con cui hanno segnato. Non è una cosa positiva per noi, ma dobbiamo accettarlo. Anche le sconfitte fanno parte del calcio”.Flick ha poi sottolineato come il risultato non debba cancellare il percorso della squadra in campionato, nonostante la settimana complicata vissuta dal Barcellona. “È la prima sconfitta in dieci partite di Liga. Non stiamo giocando al nostro miglior livello e questo ha a che fare con la freschezza”, ha spiegato l’allenatore.Il calendario, dopo gli impegni contro PSG e Real Madrid, concederà una settimana per recuperare energie e preparare il prossimo appuntamento. “Abbiamo una settimana per la prossima partita e per prepararci. Dobbiamo recuperare energia nella squadra”, ha aggiunto Flick, che ha evidenziato la necessità di permettere ai giocatori di staccare dopo una serie di incontri ravvicinati.Nel confronto con i media del Barcellona, il tecnico ha ribadito la propria delusione per il risultato: “Sono deluso. Con l’1-1 controllavamo la partita e avevamo possibilità di segnare il secondo gol, ma ci è mancata un po’ di fortuna. Dobbiamo accettarlo. Abbiamo commesso errori e loro hanno fatto gol. Dobbiamo pensare a cosa possiamo fare meglio”.Flick ha inoltre ricordato che la squadra è ancora in testa al campionato, nonostante le due sconfitte consecutive contro PSG e Real Madrid: “Sappiamo che l’ultima settimana non è stata perfetta, ma siamo leader del campionato. Dobbiamo recuperare energia, non siamo stati abbastanza freschi nel primo tempo”.

Foto: x Barcellona