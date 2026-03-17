Flick: “Non penso di andare da altre parti dopo il Barcellona, sarà il mio ultimo lavoro”

17/03/2026 | 15:20:40

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa, giurando amore ai blaugrana: “Credo non sia il momento di parlarne; domani c’è una partita importante per il club e per il nostro futuro. Sono molto felice qui, ma devo parlarne con la mia famiglia. Credo sia chiaro che mi piace lavorare qui, ma mi piace essere indipendente; ho una splendida famiglia e ricevo molto supporto. Non penso di andare da nessun’altra parte. Sarà il mio ultimo lavoro e questo mi rende felice”.

Foto: X Barcellona